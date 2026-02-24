In Australia un ginecologo è accusato di aver rimosso utero e ovaie a 100 pazienti senza motivo

Un ginecologo di Melbourne ha rimosso utero e ovaie a circa 100 pazienti, accusato di aver agito senza motivi validi. La causa principale riguarda sospette diagnosi di endometriosi grave, che però non sono state confermate da prove cliniche. Le donne coinvolte raccontano di aver subito interventi invasivi senza una reale necessità. La vicenda solleva dubbi sulla pratiche mediche adottate e sulle decisioni prese in modo affrettato. La situazione continua ad alimentare discussioni sul controllo delle procedure sanitarie.

Un centinaio di donne hanno accusato in Australia un ginecologo di Melbourne di aver rimosso loro utero e ovaie per sospetta endometriosi grave, nonostante la mancanza di prove a supporto della diagnosi. Indagini in corso: "Sentivo molto dolore, come scosse elettriche in tutto il corpo".