Aumenti stipendiali insufficienti e stabilizzazione precari | flahmob davanti al Ministero giorno 16 maggio

Il 16 maggio si è svolto un flashmob davanti al Ministero per chiedere aumenti salariali più consistenti e una stabilizzazione dei contratti precari nel settore scolastico. La protesta, che ha visto la partecipazione di lavoratori e lavoratrici, ha avuto lo scopo di far ascoltare le loro istanze riguardo alle condizioni salariali e contrattuali. L’iniziativa è durata alcune ore e si è conclusa senza interventi ufficiali da parte delle autorità.

Una mobilitazione simbolica per riportare al centro il tema delle retribuzioni nel comparto scolastico. È l’iniziativa annunciata da docenti e personale ATA riuniti in un gruppo FaceBook che, il 16 maggio alle 11.30, si riuniranno davanti al Ministero dell’Istruzione e del Merito a Roma per un flashmob nazionale. Secondo quanto comunicato dai promotori, la protesta prenderà la forma di una “lezione simulata” aperta, pensata per illustrare in modo concreto l’entità degli aumenti previsti dal recente rinnovo contrattuale. L’obiettivo dichiarato è evidenziare la distanza tra gli adeguamenti salariali e l’andamento dell’inflazione, che negli ultimi anni ha inciso sul potere d’acquisto dei lavoratori della scuola.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Nuovi aumenti stipendiali docenti e ATA: si riaprono le trattative per il contratto 2025/27. Sindacati convocati giorno 11 marzoL’Aran ha convocato le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali rappresentative per l’apertura della trattativa sul rinnovo del Contratto...

“Doppio canale di reclutamento subito”: precari storici della scuola chiedono al Governo la stabilizzazioneNo nuovi concorsi, no temporaggiamenti: è il tempo di prendere in mano la situazione del precariato docente e dare una svolta alle graduatorie già...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Speciale Pensioni: La solitaria battaglia del SIAP per tutelarle; Sciopero scuola 6 e 7 maggio: indetta agitazione Cobas contro le prove Invalsi alla primaria, per l'aumento degli stipendi, il ruolo unico e lo stop al precariato; Sciopero scuola Cobas 6-7 maggio 2026: stop alle prove Invalsi e proteste su stipendi e riforme; Prezzi in crescita, stipendi fermi: un equilibrio sempre più precario.

Aumenti in busta paga da maggio, cambiano gli stipendi: le simulazioni per redditoIl decreto lavoro conferma il taglio del cuneo fiscale. Ecco aumenti previsti, simulazioni per reddito e quando arrivano in busta paga ... quifinanza.it

Stipendi in aumento tra rinnovi dei Ccnl e scatti, chi guadagna di piùAumentano gli stipendi nel 2026, calano i tempi di rinnovo contrattuale, ma 4 milioni di lavoratori attendono: chi ha guadagnato di più. quifinanza.it

Modifica degli scatti stipendiali: Anief chiede aumenti ogni quattro anni per la scuola Leggi qui: https://www.scuolalink.it/modifica-degli-scatti-stipendiali-anief-chiede-aumenti-ogni-quattro-anni-per-la-scuola - facebook.com facebook