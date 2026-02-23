Nuovi aumenti stipendiali docenti e ATA | si riaprono le trattative per il contratto 2025 27 Sindacati convocati giorno 11 marzo

L’Aran ha convocato i sindacati il 11 marzo per discutere i nuovi aumenti salariali di docenti e ATA, dopo aver ricevuto le richieste delle organizzazioni. La trattativa riguarda il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2025-2027 e coinvolge circa un milione di lavoratori del settore. La discussione si concentra sulle proposte di incrementi e condizioni contrattuali, con le parti pronte a negoziare i dettagli.

L'Aran ha convocato le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali rappresentative per l'apertura della trattativa sul rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2025–2027. La riunione è fissata per l'11 marzo 2026 alle ore 11:00 presso la sede dell'Agenzia, in via G.B. Morgagni 30E a Roma

Contratto 2022-24: firma definitiva. Tutti gli aumenti stipendiali dei docenti e del personale ATA [SPECIALE]È stata finalizzata la firma del Contratto collettivo nazionale 2022-2024 per il comparto scuola, università e ricerca.

Aumenti stipendiali per docenti e personale ATA: le cifre, quando gli arretrati? [SPECIALE]È stato firmato il nuovo contratto collettivo nazionale per il personale della scuola, università e ricerca, con l’eccezione della FLCGIL.

Aumento stipendi docenti, le cifre e bonus una tantum nel cedolino NoiPaCon il nuovo Ccnl Istruzione, a febbraio i docenti ricevono una somma una tantum che si andrà a sommare agli aumenti tabellari del 2026 ... quifinanza.it

Stipendio supplenti in aumento a marzo con il rinnovo del Ccnl IstruzioneA marzo 2026 l’aggiornamento stipendiale per i supplenti brevi: in arrivo aumenti e arretrati legati al rinnovo del Ccnl ... quifinanza.it

