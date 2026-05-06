La sera del 6 maggio 1976, un terremoto colpì il Friuli causando danni e paure nella regione. In un’intervista, un uomo di Udine ricorda come, in quella notte, un insieme di eventi fortuiti abbia catturato il suono dell’Orcolat, una figura legata alle leggende locali. L’audio completo di quell’evento sismico viene ora condiviso, offrendo un resoconto diretto di quei momenti.

La sera del 6 maggio di 38 anni fa, un ragazzo di Udine, Mario Garlatti, imprigionò per una serie di coincidenze ‘l’urlo dell’Orcolat’. Mario, all’epoca 18enne, alle 21.00 era nella sua casa di Udine in via Bernardinis e stava riversando l’album ‘Wish you were here’ dei Pink Floyd da vinile a cassetta. All’arrivo della scossa saltò subito la corrente, ma il mangiacassette, dotato di pile, continuò la sua registrazione. Lo straordinario documento audio ci ripropone il terrore vissuto dalla famiglia Garlatti e soprattutto l’intensità e la durata del sisma (di circa un minuto) che, attraverso il ticchettio del braccetto del giradischi sul vinile, ci viene quasi ‘stenografata’.🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Audio integrale terremoto Friuli del 1976. Intervista a Mario Garlatti

SPECIALE TERREMOTO DEL FRIULI DEL 1976. LA TESTIMONIANZA DI PATRIZIA IOB

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Accadde Oggi – 50 anni dal terremoto del Friuli: l’Orcolat del 6 maggio 1976 e la rinascita del NordestA 50 anni dal terremoto del Friuli del 6 maggio 1976, il ricordo dell’Orcolat: 990 vittime, oltre 100mila sfollati e il Modello Friuli della ricostruzione ... firstonline.info

Cinquant'anni fa il terremoto in FriuliIl racconto di un volontario valdostano che nel 1976 trascorse due mesi a Magnano in Riviera: Gente forte e dura, alla fine eravamo una famiglia ... rainews.it

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Il #terremoto del #Friuli del 1976. A Gemona (Udine) si ricordano i drammatici giorni di 50 anni fa. La devastazione fu grande, ma portò anche ad una grande trasformazione delle persone e delle attività civili e sociali. Come il modo di fare #scuola. L'inviata @ x.com