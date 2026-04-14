Caos sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma | ritardi fino a tre ore

Questa mattina sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma si sono verificati gravi disagi a causa di un guasto tecnico. La circolazione dei treni ha subito notevoli difficoltà, con ritardi che hanno raggiunto le tre ore. I passeggeri sono rimasti coinvolti in un’intera mattinata di disagi, con conseguenze sulla programmazione dei viaggi e sulle partenze previste. La situazione si è protratta per diverse ore prima di tornare a una condizione stabile.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Guasto tecnico e circolazione in difficoltà. Mattinata complicata per i viaggiatori sulla tratta ferroviaria ad alta velocità Napoli-Roma, dove un guasto tecnico ha provocato ritardi fino a 180 minuti. I primi problemi si sono registrati già dalle prime ore del mattino, intorno alle 6, e la situazione resta ancora fortemente rallentata. Treni deviati, cancellazioni e disagi diffusi. Secondo le informazioni diffuse da Trenitalia, i treni Alta Velocità e Intercity possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso o essere deviati su linee alternative, come quelle via Formia o via Cassino, con un conseguente aumento dei tempi di viaggio fino a tre ore.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Caos sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma: ritardi fino a tre ore Guasto sulla linea alta velocità Napoli-Roma, cancellazioni e ritardi fino a due ore. Ecco i treni coinvoltiRitardi di oltre due ore e treni cancellati sulla linea alta velocità Napoli-Roma. Guasto sull'alta velocità Roma-Napoli, caos treni e ritardi fino a 2 oreAGI - Un guasto tecnico localizzato nei pressi del nodo di Napoli sta determinando, dalle ore 6:00 di questa mattina, pesanti disagi alla... Nuovo guasto tecnico sulla linea Alta Velocità, disagi in aumento per viaggiatori e pendolari, in particolare per chi viaggia sulla tratta Roma - Napoli. Al momento si registrano ritardi fino a 3 ore. La nuova mattinata di passione del trasporto ferroviario è iniziata - facebook.com facebook Guasto tecnico sulla linea Alta velocità Napoli-Roma che sta causando ritardi fino a 180 minuti. I primi disagi si sono creati a partire dalle 6 di questa mattina ed ora la circolazione è ancora fortemente rallentata. Secondo quanto si legge sul sito di Trenitalia, x.com