Caos sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma | ritardi fino a tre ore

Da dayitalianews.com 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma si sono verificati gravi disagi a causa di un guasto tecnico. La circolazione dei treni ha subito notevoli difficoltà, con ritardi che hanno raggiunto le tre ore. I passeggeri sono rimasti coinvolti in un’intera mattinata di disagi, con conseguenze sulla programmazione dei viaggi e sulle partenze previste. La situazione si è protratta per diverse ore prima di tornare a una condizione stabile.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Guasto tecnico e circolazione in difficoltà. Mattinata complicata per i viaggiatori sulla tratta ferroviaria ad alta velocità Napoli-Roma, dove un guasto tecnico ha provocato ritardi fino a 180 minuti. I primi problemi si sono registrati già dalle prime ore del mattino, intorno alle 6, e la situazione resta ancora fortemente rallentata. Treni deviati, cancellazioni e disagi diffusi. Secondo le informazioni diffuse da Trenitalia, i treni Alta Velocità e Intercity possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso o essere deviati su linee alternative, come quelle via Formia o via Cassino, con un conseguente aumento dei tempi di viaggio fino a tre ore.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Guasto sulla linea alta velocità Napoli-Roma, cancellazioni e ritardi fino a due ore. Ecco i treni coinvoltiRitardi di oltre due ore e treni cancellati sulla linea alta velocità Napoli-Roma.

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