Le autorità stanno lavorando per identificare i responsabili di un atto vandalico avvenuto in un parco di San Giovanni, dove è stata danneggiata la targa dedicata ai giudici Falcone e Borsellino. Le indagini, in corso da alcuni giorni, potrebbero portare a una svolta nelle prossime ore. La targa si trova tra Via Milano e Viale Gramsci, nel luogo pubblico dove si è verificato il danno.

SAN GIOVANNI Potrebbe esserci una svolta, già nelle prossime ore, sulle indagini per risalire ai responsabili del grave atto vandalico che ha danneggiato la targa dei giudici Falcone e Borsellino in un parco a loro intitolato a San Giovanni, tra Via Milano e Viale Gramsci. Le immagini delle videocamere di sorveglianza in mano alle autorità competenti avrebbero, infatti, dato un quadro piuttosto chiaro su coloro, perché si parla di più soggetti e non di un singolo, che nelle scorse ore si sono resi artefici di questo gesto del quale si è registrato ferma condanna oltre che delle istituzioni anche da parte dei semplici cittadini. Indignazione...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Atto vandalico al parco. Le indagini alla svolta

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