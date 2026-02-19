Bernini a Roma elefantino danneggiato | indagini per capire se è atto vandalico o incidente alla zanna
A Roma, l’elefantino di Bernini in piazza della Minerva è stato danneggiato: una zanna si è spezzata. Le autorità stanno indagando per scoprire se si tratta di un atto vandalico o di un incidente. Il danno è stato scoperto questa mattina da un passante. La statua, simbolo della città, è stata subito messa sotto controllo. I tecnici stanno esaminando la zanna rotta e le telecamere di sorveglianza per raccogliere prove. La statua resterà temporaneamente recintata in attesa di ulteriori verifiche.
Roma, sfregiata la statua dell’elefantino di Bernini: una zanna spezzata in piazza della Minerva. Roma piange un altro colpo al cuore del suo patrimonio artistico. L’elefantino di Bernini, iconico simbolo del centro storico, è stato ritrovato danneggiato questa mattina, 18 febbraio 2026, con una zanna spezzata in piazza della Minerva. Sul posto sono intervenuti restauratori e agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale, che hanno avviato le indagini per accertare la dinamica del fatto. Un danno improvviso nel cuore di Roma. L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, quando la frattura alla zanna è stata segnalata.🔗 Leggi su Ameve.eu
Roma, danneggiata zanna dell’elefantino del Bernini: indagini per atto vandalico e restauro urgente.Roma indaga su un atto vandalico che ha danneggiato una zanna dell’elefantino di Bernini in piazza della Minerva.
L’Elefantino di Bernini è stato danneggiato: usura o atto vandalico?L’Elefantino di Bernini, situato in Piazza della Minerva a Roma, ha subito un danno evidente: una delle zanne si è rotta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Roma, sfregiata la statua dell’elefantino del Bernini: rotta una zanna; Sfregiato l’elefantino della Minerva: staccata una zanna. Giuli: Indegno atto di barbarie; Danneggiata zanna dell’elefantino del Bernini in piazza della Minerva a Roma, al vaglio telecamere; Roma: danneggiata la Statua dell'Elefantino di Bernini in Piazza Minerva.
Piazza della Minerva a Roma, danneggiato l’Elefantino di Bernini: una zanna spezzata, partono le indaginiUn nuovo danneggiamento per la celebre scultura di Bernini a Roma: la zanna dell’Elefantino spezzata, indagini della polizia locale e restauratori al lavoro. notizie.it
Roma, sfregiata la statua dell’elefantino del Bernini: rotta una zannaDanneggiato ancora una volta uno dei simboli di piazza della Minerva: spezzata una zanna della scultura alla base dell’obelisco. Il ministro Giuli: Inammissibile e indegno. Indaga la polizia locale. tg24.sky.it
Gian Lorenzo Bernini . È stato uno scultore, urbanista, architetto, pittore, scenografo, commediografo e costumista italiano. AUTORITRATTO (1623 circa) Galleria Borghese, Roma Era un artista poliedrico e multiforme, Bernini è considerato il protagonista della facebook
Roma, il celebre elefantino della Minerva del Bernini danneggiato dai vandali: staccata una zanna x.com