Bernini a Roma elefantino danneggiato | indagini per capire se è atto vandalico o incidente alla zanna

Roma, sfregiata la statua dell’elefantino di Bernini: una zanna spezzata in piazza della Minerva. Roma piange un altro colpo al cuore del suo patrimonio artistico. L’elefantino di Bernini, iconico simbolo del centro storico, è stato ritrovato danneggiato questa mattina, 18 febbraio 2026, con una zanna spezzata in piazza della Minerva. Sul posto sono intervenuti restauratori e agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale, che hanno avviato le indagini per accertare la dinamica del fatto. Un danno improvviso nel cuore di Roma. L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, quando la frattura alla zanna è stata segnalata.🔗 Leggi su Ameve.eu

