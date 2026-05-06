Un rappresentante delle attività produttive ha incontrato i rappresentanti di una confederazione di categoria per discutere del futuro delle edicole. Durante l'incontro si è parlato della possibilità di rilanciare i negozi di stampa, sottolineando il ruolo sociale e culturale che rivestono all’interno delle comunità. Si è anche evidenziato come le edicole siano punti di riferimento per la socialità e la diffusione della cultura locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le edicole come presidio sociale e culturale. Le edicole continuano a svolgere un ruolo centrale nella vita delle comunità, rappresentando un punto di riferimento per la socialità e la diffusione della cultura. A sottolinearlo è stato l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, durante un incontro con una delegazione dello Snag Confcommercio, il sindacato dei giornalai. Il confronto con i rappresentanti di categoria. All’incontro hanno partecipato il vicepresidente nazionale Antonio Losapio e il presidente provinciale di Palermo Maurizio Buarné. Il confronto ha permesso di evidenziare le principali criticità del settore, ma anche di ribadire la necessità di interventi concreti per sostenere e valorizzare le edicole sul territorio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Attività produttive: Tamajo incontra Snag Confcommercio, focus sul rilancio delle edicole

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