Sopravvivenza delle edicole a rischio Tamajo incontra i commercianti | Un presidio di cultura e socialità

Le edicole, considerate un punto di riferimento per socialità e cultura, sono al centro di un incontro tra un rappresentante del settore e i commercianti locali. Durante l’incontro, si è discusso della possibilità di sostenere e rilanciare queste strutture, che in molte zone stanno affrontando difficoltà economiche. La conversazione si è focalizzata sulla necessità di trovare soluzioni concrete per garantire la sopravvivenza di queste attività.