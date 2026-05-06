Sopravvivenza delle edicole a rischio Tamajo incontra i commercianti | Un presidio di cultura e socialità
Le edicole, considerate un punto di riferimento per socialità e cultura, sono al centro di un incontro tra un rappresentante del settore e i commercianti locali. Durante l’incontro, si è discusso della possibilità di sostenere e rilanciare queste strutture, che in molte zone stanno affrontando difficoltà economiche. La conversazione si è focalizzata sulla necessità di trovare soluzioni concrete per garantire la sopravvivenza di queste attività.
Le edicole “rappresentano un presidio fondamentale di socialità e cultura” e per questo “meritano un’opportunità concreta di rilancio”. È quanto ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo nel corso di un incontro con una delegazione di Snag Confcommercio, il sindacato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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