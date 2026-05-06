Nelle ultime ore non ci sono state notizie di attacchi contro l’ex presidente degli Stati Uniti, mentre si moltiplicano le indiscrezioni sul leader russo. La stampa riporta dettagli e retroscena riguardo alle sue attività e alle sue dichiarazioni, ma non ci sono riferimenti a minacce dirette o atti violenti nei confronti di figure politiche. Nessun aggiornamento su eventuali attentati o incidenti che coinvolgano direttamente l’ex presidente americano.

Sui giornaloni, nei talk show frequentati dalla sinistra di lotta e tacco dodici come Silvia Salis, che snobba il vecchio scarpone degli alpini e calza solo Manolo Blahnik, ci sono due manifestazioni del male assoluto: Donald Trump e Vladimir Putin. Ma il primo è assai più pernicioso dell’altro. Per misurarlo è sufficiente osservare quanto ci si preoccupi della sopravvivenza di ciascuno di loro. Le pallottole dirette a Donald Trump non fanno rumore, anzi a dire il vero lui l’attentato se lo crea; le inesistenti (o comunque non provate) minacce di colpo di Stato contro Vladimir Putin valgono la massima allerta. A parole la nostra sinistra odia l’uno quanto l’altro.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Attentati a Trump? «Niente di che». Le voci su Putin, invece, oro colato

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