Remigrazione e cori anti Islam | il racconto della piazza mezza vuota dei Patrioti Le voci della base | Meloni sta facendo poco Trump? Meglio Putin

In piazza Duomo si è svolta una manifestazione organizzata dai Patrioti europei, che hanno raccolto un numero limitato di partecipanti. Durante l’evento sono stati espressi diversi messaggi critici nei confronti delle politiche di governo, con alcuni presenti che hanno commentato sulla gestione attuale e altri che hanno espresso preferenze per figure politiche diverse. Tra gli interventi si sono sentite anche opinioni su temi come immigrazione e leadership internazionale.

In una piazza Duomo mezza vuota, i Patrioti europei si ritrovano per lanciare il loro messaggio: “In Europa padroni a casa nostra”. Sui manifesti non compare la parola remigrazione, ma tra i manifestanti è quella la parola più usata. Ognuno con una sfumatura diversa. C’è chi come il leader leghista Matteo Salvini evoca “un permesso di soggiorno a punti”. E chi come la presidente greca di Foni Logikisdi, Afroditi Latinopoulou vuole “rivalutare l’introduzione della pena di morte nei confronti degli stupratori di bambini e di chi commette crimini efferati”. E poi ci sono i giovani leghisti che saltano sul coro “Chi non salta musulmano è”. Orfani di Orbàn e reduci dalla giravolta su Trump, i patrioti leghisti devono ritrovare la strada e provano a ricompattarsi distinguendosi dagli alleati di governo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Remigrazione e cori anti Islam: il racconto della piazza (mezza vuota) dei Patrioti. Le voci della base: “Meloni sta facendo poco”. “Trump? Meglio Putin” Notizie correlate Leggi anche: Le immagini dall’alto della manifestazione dei Patrioti europei a Milano. Piazza Duomo è ancora mezza vuota Milano, piazza del Duomo mezza vuota per l'arrivo del corteo dei PatriotiUna piazza del Duomo mezza vuota accoglie il corteo dei Patrioti europei dal titolo ‘Senza paura – In Europa padroni a casa nostra’ partito da corso...