Attacco a una nave a Hormuz | feriti l’equipaggio della San Antonio

Nella giornata di ieri, una nave militare è stata attaccata nello stretto di Hormuz, provocando feriti tra l’equipaggio. L’attacco ha coinvolto un’imbarcazione statunitense, con alcuni membri dell’equipaggio, tra cui filippini, feriti e successivamente evacuati. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per determinare chi abbia pianificato e portato a termine l’attacco, mentre le operazioni di soccorso sono state immediatamente avviate.

? Cosa scoprirai Chi ha orchestrato l'aggressione alla San Antonio nello stretto?. Come sono stati evacuati i feriti filippini dopo l'impatto?. Perché il governo francese sta mantenendo il silenzio sull'attacco?. Quali danni strutturali ha subito la nave durante l'esplosione?.? In Breve Attacco avvenuto mercoledì 06 maggio 2026 alle ore 9:55 nello stretto. Equipaggio di nazionalità filippina evacuato per ricevere cure mediche urgenti. Autorità di Parigi mantengono la massima cautela senza confermare gli autori. Impatto strutturale sulla nave battente bandiera maltese tra Oman e Iran. Un attacco ha colpito la nave portacontainer San Antonio nello Stretto di Hormuz alle ore 9:55 di mercoledì 06 maggio 2026, causando danni strutturali e feriti tra l’equipaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Attacco a una nave a Hormuz: feriti l’equipaggio della San Antonio French Ship ‘HIT HARD’ In Hormuz, Crew In Danger After ‘CRUISE MISSILE’ Strike; MASS CASUALTIES Notizie correlate Guerra in Iran, attacco nello Stretto di Hormuz: colpita la nave francese San Antonio, equipaggio feritoNel Golfo Persico l’aria è quella delle ore che non finiscono mai: rotte strette, nervi tesi, radio che gracchiano, e la sensazione che un singolo... Guerra, colpita la nave francese “San Antonio” nello Stretto di Hormuz: equipaggio ferito. Rubio: “Conclusa offensiva contro l’Iran”La tensione nello Stretto di Hormuz resta altissima, ma nella notte Donald Trump ha scelto di rallentare almeno temporaneamente l’escalation. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Trump sospende Project Freedom, nave francese attaccata a Hormuz; Hormuz, Trump interrompe brevemente il Project Freedom; CMA CGM conferma che una delle sue navi, la San Antonio, è stata oggetto di un attacco martedì durante il transito nello Stretto di Hormuz; Hormuz, Trump sospende Project Freedom. Axios: Usa e Iran vicini a un memorandum per chiudere la guerra. Iran, attacco a portacontainer francese ad Hormuz: feriti tra l'equipaggio e danni all'imbarcazioneUna nave portacontainer di proprietà della compagnia marittima francese Cma Cgm è stata bersaglio di un attacco nello ... iltempo.it Nave francese attaccata a Hormuz: feritiUna nave portacontainer francese è stata bersaglio di un attacco mentre transitava nello Stretto di Hormuz, il corridoio d'acqua internazionale delimitato a nord dall'Iran, a sud dall'Oman. rainews.it A San Antonio, durante lavori nel campus della Fox Tech High School, gli archeologi hanno riportato alla luce un tratto della San Pedro acequia, il sistema di canali che nel Settecento porta acqua a campi, case e mulini dei primi coloni spagnoli. Gli archeolo - facebook.com facebook Hormuz, nave francese CGM San Antonio colpita da "missile da crociera diretto a terra vicino a Dubai", feriti membri equipaggio x.com