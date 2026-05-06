Attaccanti fantacalcio 2025-26 | la divisione in fasce nella 36ª giornata

Nella 36ª giornata di fantacalcio 2025-26, si presenta una panoramica dei giocatori divisi per fasce, che aiuta a capire quali sono le scelte più sicure e quali invece da evitare. La guida fornisce una lista dettagliata dei top player, dei profili di media qualità e di quelli da evitare, offrendo un quadro chiaro delle prestazioni attese per questa settimana di campionato.

La 36ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 8 maggio alle 20.45 con Torino-Sassuolo e si chiuderà lunedì 11 maggio con Napoli-Bologna (20.45). Dopo la divisione in fasce dei difensori e dei centrocampisti, ecco la lista degli attaccanti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più o non trovare addirittura voto, meglio evitare di schierarli dunque.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Attaccanti fantacalcio 2025-26: la divisione in fasce nella 36ª giornata Notizie correlate Leggi anche: Attaccanti fantacalcio 2025-26: la divisione in fasce nella 35ª giornata Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 36ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per la difesa Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Attaccanti fantacalcio 2025-26: la divisione in fasce nella 35ª giornata; Consigli Fantacalcio 35ª giornata 2025/26: chi schierare e chi evitare; Inter, 2025/26 vs 2024/25: il racconto attraverso i numeri; Fantacalcio, le probabili formazioni della 36ª giornata di Serie A 2025/26. Attaccanti fantacalcio 2025-26: la divisione in fasce nella 36ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per l'attacco ... msn.com Consigli fantacalcio, 35° giornata Serie A 2025/2026I giocatori da schierare al fantacalcio per la 35a giornata di Serie A: Sommer tra i pali; in avanti Malen, Simeone e Thuram ... calciomagazine.net «Dopo l’analisi degli attaccanti e dei centrocampisti low cost, è ora il momento di scoprire i tre difensori con il miglior rapporto qualità-prezzo da schierare al fantacalcio in vista del prossimo turno. » La 34ª giornata si è appena conclusa e già ci prepariamo a u - facebook.com facebook Fantacalcio, cercasi +3 Ecco chi schierare in attacco x.com