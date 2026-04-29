Attaccanti fantacalcio 2025-26 | la divisione in fasce nella 35ª giornata

Nella 35ª giornata di fantacalcio 2025-26, le squadre si preparano a schierare i loro giocatori in base a una suddivisione in fasce. La guida fornisce una panoramica dettagliata sui top player e sui giocatori sconsigliati per questa giornata, aiutando i fantallenatori a pianificare le scelte con precisione. Si analizzano le prestazioni recenti e le statistiche per definire chi può essere una scelta sicura e chi, invece, è meglio evitare.

La 35ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 1 maggio alle 20.45 con Pisa-Lecce e si chiuderà lunedì 4 maggio con Roma-Fiorentina (20.45). Dopo la divisione in fasce dei difensori e dei centrocampisti, ecco la lista degli attaccanti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più o non trovare addirittura voto, meglio evitare di schierarli dunque.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Attaccanti fantacalcio 2025-26: la divisione in fasce nella 35ª giornata Notizie correlate Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 35ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per la difesa Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 35ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per il centrocampo Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Attaccanti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 34ª giornata; Consigli Fantacalcio 34ª giornata 2025/26: chi schierare e chi evitare; Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 34ª giornata; Fantacalcio, c'è Parma-Pisa: curiosità e precedenti. Attaccanti fantacalcio 2025-26: la divisione in fasce nella 35ª giornataLa 35ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 1 maggio alle 20.45 con Pisa-Lecce e si chiuderà lunedì 4 maggio con Roma-Fiorentina (20.45). Dopo la divisione in fasce dei difensori e dei centrocampisti ... gazzetta.it Dai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per l'attaccoLa 34ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 24 aprile alle 20.45 con Napoli-Cremonese e si chiuderà lunedì 27 aprile con Lazio-Udinese (20.45). Dopo la divisione in fasce dei difensori e dei centroca ... gazzetta.it La stagione sta per emettere gli ultimi verdetti in classifica e il fantacalcio tiene conto di stimoli e motivazioni , per questo è sempre importante mettere in campo l'undici più equilibrato Ecco tutti i consigliati del 34° turno ATTACCANTI https://www.pianetafanta - facebook.com facebook Fantacalcio, gli attaccanti consigliati per la 33^ giornata di Serie A x.com