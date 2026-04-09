Atripalda capitale regionale dei 10 km | L’Irpinia Corre ospita il Campionato Campano 2026

Atripalda si appresta ad ospitare i Campionati Campani 2026 di atletica leggera, con l’organizzazione affidata all’ASD Irpinia Corre. La Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Regionale Campania ha confermato la sede dell’evento, che si svolgerà sulla distanza dei 10 km e coinvolgerà atleti di diverse categorie master. La manifestazione rappresenta un momento importante per la città e per la regione, che si prepara ad accogliere numerosi partecipanti.

Atripalda si prepara a diventare il cuore dell’atletica campana. La Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Regionale Campania ha ufficialmente assegnato all’ASD Irpinia Corre l’organizzazione dei Campionati Regionali Individuali e di Società Master sulla distanza dei 10 km per il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it “L’Irpinia Corre”: torna la 10 km tra sport, territorio e passioneTempo di lettura: 3 minutiAtripalda si prepara ad accogliere la 14esima edizione de “L’Irpinia Corre”, la storica gara podistica di 10 chilometri che... Atripalda si prepara alla 14esima edizione de “L’Irpinia Corre”Atripalda si prepara ad accogliere la 14esima edizione de “L’Irpinia Corre”, la storica gara podistica di 10 chilometri che da anni richiama atleti e...