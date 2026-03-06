Al Masters 1000 di Indian Wells 2026, Hubert Hurkacz e Tallon van de Zandschulp sono stati eliminati, mentre Grigor Dimitrov ha affrontato e battuto Alcaraz. Con la conclusione della seconda tranche dei primi turni, questa giornata si chiude senza teste di serie ancora in gara, annunciando un aumento di livello e di sfide nelle prossime ore.

In archivio anche la seconda parte dei primi turni del Masters 1000 di Indian Wells: è l’ultimo giorno senza teste di serie, il che significa che già dalle prossime ore la posta si alzerà, e anche di tantissimo. Ma andiamo a vedere quali sono le situazioni che si sono venute a creare per il prossimo futuro. Innanzitutto, Grigor Dimitrov: il bulgaro, pur con difficoltà, batte il francese Terence Atmane. E ora una sfida sempre interessante con Carlos Alcaraz, uno di quei confronti che abbiamo oramai imparato a non sottovalutare visti i due successi su sei dell’ex numero 3 del mondo. Certo, è anche vero che l’ultima volta dei due l’uno contro l’altro è arrivata a Indian Wells, nel 2024, ed è stato un doppio 6-1 per Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Indian Wells 2026: fuori Hurkacz e van de Zandschulp, Dimitrov si regala Alcaraz

