Al debutto nei Tiriac Open 2026, torneo ATP 250 disputato a Bucarest, il tennista italiano ha perso in due set contro l’avversario olandese. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-3, 6-4 a favore del giocatore straniero, che ha ottenuto così la vittoria al primo turno del torneo. La competizione si svolge nella capitale rumena e vede partecipanti di diverse nazionalità.

Esce all’esordio nei Tiriac Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP 250 che ha visto il tabellone principale scattare oggi sulla terra battuta di Bucarest, in Romania, l’azzurro Francesco Maestrelli, sconfitto dalla testa di serie numero 8, il neerlandese Botic van de Zandschulp, che si impone per 6-3 6-2 in un’ora ed undici minuti di gioco e negli ottavi di finale sfiderà il kazako Alexander Shevchenko. Nel primo set dall’1-1 il neerlandese piazza un parziale di dodici punti a quattro che lo proietta sul 4-1 in virtù del break a quindici ottenuto nel quarto game, però Maestrelli reagisce e nel settimo game firma il controbreak ai vantaggi dopo aver sciupato una prima occasione sul 30-40. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Bucarest 2026, Francesco Maestrelli cede in due set a Botic van de Zandschulp

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