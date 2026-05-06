Ater pronti gli alloggi di via Selene Assegnazioni rapide per evitare occupazioni abusive

Da latinatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati completati gli alloggi di via Selene, pronti per essere consegnati agli assegnatari. Per procedere con la consegna delle chiavi, è necessario completare le procedure di assegnazione, chiudere il cantiere e permettere l’ingresso degli inquilini. Questi passaggi sono fondamentali per evitare occupazioni abusive e garantire la regolare consegna degli immobili. La procedura mira a velocizzare le assegnazioni e a prevenire eventuali problemi di occupazione illegale.

Case pronte, ma occorre l’assegnazione per consegnare le chiavi, chiudere il cantiere, far entrare gli inquilini assegnatari e scongiurare così qualsiasi rischio di occupazione abusiva. Ater e Comune di Latina hanno concluso l’intervento di realizzazione dei 24 alloggi, diventati ora 14, in via.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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