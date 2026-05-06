Ater pronti gli alloggi di via Selene Assegnazioni rapide per evitare occupazioni abusive

Sono stati completati gli alloggi di via Selene, pronti per essere consegnati agli assegnatari. Per procedere con la consegna delle chiavi, è necessario completare le procedure di assegnazione, chiudere il cantiere e permettere l’ingresso degli inquilini. Questi passaggi sono fondamentali per evitare occupazioni abusive e garantire la regolare consegna degli immobili. La procedura mira a velocizzare le assegnazioni e a prevenire eventuali problemi di occupazione illegale.

Case pronte, ma occorre l’assegnazione per consegnare le chiavi, chiudere il cantiere, far entrare gli inquilini assegnatari e scongiurare così qualsiasi rischio di occupazione abusiva. Ater e Comune di Latina hanno concluso l’intervento di realizzazione dei 24 alloggi, diventati ora 14, in via.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Occupazioni abusive, eseguiti 20 accertamenti negli alloggi popolari pescaresiRipristinare la legalità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica di Pescara. Ater Roma: 7.500 richieste di sanatoria bloccano gli alloggiIl commissario straordinario dell’Ater di Roma, l’architetto Orazio Campo, ha presentato un quadro complesso sulla gestione degli alloggi popolari... Altri aggiornamenti Si parla di: Alloggi Ater Trieste, in scadenza il Piano vendita 1-2026. Ater, pronti gli alloggi di via Selene. Assegnazioni rapide per evitare occupazioni abusiveCase pronte, ma occorre l’assegnazione per consegnare le chiavi, chiudere il cantiere, far entrare gli inquilini assegnatari e scongiurare così qualsiasi rischio di occupazione abusiva. Ater e Comune ... latinatoday.it Frosinone – Inaugurato il cantiere Ater di Ceprano: assicurata l’abilità di 12 alloggiL'assessore Ciacciarelli: Un grazie per la collaborazione al commissario Iannarilli ROMA - Oggi abbiamo partecipato all’inaugurazione del cantiere Ater in ... etrurianews.it