Occupazioni abusive eseguiti 20 accertamenti negli alloggi popolari pescaresi

La polizia locale di Pescara ha condotto venti accertamenti in alloggi di edilizia residenziale pubblica, concentrandosi su occupazioni abusive. L’attività è stata coordinata dal comandante Palestini e fa parte di un’azione volta a ripristinare la legalità negli alloggi popolari della città. In passato, le operazioni hanno già portato al recupero di numerosi appartamenti Erp, senza specificare i dettagli di eventuali sgomberi recenti.

Ripristinare la legalità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica di Pescara. Con questo obiettivo la polizia locale, coordinata dal comandante Danilo Palestini, ha proseguito l'attività che negli anni scorsi ha già consentito di recuperare molti appartamenti Erp, come non era mai accaduto prima. Il resoconto attuale parla di 20 accertamenti eseguiti nei primi tre mesi del 2026 e sabato 28 marzo il comandante Palestini traccia il bilancio dei risultati, insieme al sindaco Carlo Masci. In un locale – edificio situato in via Lago di Borgiano – la polizia locale ha effettuato tre interventi nella stessa giornata, per poi rimettere l'alloggio recuperato nella disponibilità dell'Ater. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Occupazioni abusive, eseguiti 20 accertamenti negli alloggi popolari pescaresi Articoli correlati Alloggi popolari negli spazi dell’ex magazzinoIl Comune di Empoli ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo nella versione aggiornata per la realizzazione di dodici nuovi alloggi di... "Utilizzi illeciti ma non occupazioni abusive"La gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) sul territorio dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, a partire da Cesena, è al... Aggiornamenti e notizie su Occupazioni abusive Occupazioni abusive Per sgombero tardivo deve risarcire lo stato/ Storica sentenza CassazioneLa decisione della Cassazione ha regolato in particolare una vicenda riguardante un ex capannone industriale di proprietà di alcuni privati, che era stato occupato abusivamente. I legittimi possessori ... ilsussidiario.net Corruzione e occupazioni abusive di case popolari nel salernitano: la Cassazione conferma le condanne? Scandalo alloggi popolari: la Cassazione mette il punto finale sulla vicenda delle corruzioni e delle occupazioni abusive che ha coinvolto il sistema ACER. Una gestione illecita del patrimonio pubb ... infocilento.it