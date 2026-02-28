Domenica primo marzo alle 15 l'Atalanta affronterà il Sassuolo a Reggio Emilia. Dopo l'impresa in Champions League contro il Borussia, l'allenatore Palladino potrebbe effettuare alcuni cambi nella formazione titolare, con Ederson e Krstovic in corsa per una maglia da titolari. La squadra si prepara a variare l'undici di partenza in vista della partita di campionato.

CALCIO. Dopo l’impresa di Champions col Borussia domenica primo marzo a Reggio Emilia (alle 15) col Sassuolo Palladino potrebbe cambiare volto all’undici di partenza. In difesa scalpita Ahanor, in attacco Sulemana in pole. Idea turnover in casa Atalanta, in vista della gara di domenica primo marzo a Reggio Emilia (alle 15) contro il Sassuolo. Dopo le fatiche di Champions nell’impresa contro il Borussia e in attesa della semifinale d’andata di Coppa Italia, mercoledì 4 marzo a Roma contro la Lazio, Palladino potrebbe cambiare faccia alla formazione nerazzurra. Fuori De Ketelaere e Raspadori, il tecnico nerazzurro potrebbe ritrovare in mediana Ederson, in coppia con Pasalic, con de Roon a riposo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, turnover col Sassuolo: Ederson e Krstovic verso una maglia da titolari

Leggi anche: Atalanta, Krstovic è in campo ma il rigore lo batte Ederson: nuovo tiratore dal dischetto

Atalanta-Cremonese, le formazioni ufficiali: Pasalic e Krstovic titolariIn difesa c’è Kolasinac con Scalvini e Djimsiti, a sinistra la spinta di Zalewski.

Una selezione di notizie su Atalanta.

Temi più discussi: Atalanta, turnover col Sassuolo: Ederson e Krstovic verso una maglia da titolari; Perché Ederson, Scamacca, Politano e Spinazzola non giocano titolari Atalanta-Napoli: infortunio, turnover o scelta tecnica? Le formazioni ufficiali; Vigilia di Sassuolo, l'Atalanta cambia: rotazioni in difesa, cambi dall'inizio anche in attacco; Perché McTominay non gioca titolare Atalanta-Napoli: infortunio o turnover? Le formazioni ufficiali.

Atalanta, turnover col Sassuolo: Ederson e Krstovic verso una maglia da titolariIdea turnover in casa Atalanta, in vista della gara di domenica primo marzo a Reggio Emilia (alle 15) contro il Sassuolo. Dopo le fatiche di Champions nell’impresa contro il Borussia e in attesa della ... ecodibergamo.it

Sassuolo-Atalanta, la Formazione di CalcioAtalanta.itEcco, tirando le somme, il probabile undici di partenza proposto da Raffaele Palladino domenica primo marzo al Mapei Stadium di Reggio nell’Emilia. La formazione di CalcioAtalanta.it (3-4-2-1): ... calcioatalanta.it

L’ #Atalanta torna a sintonizzarsi sul #campionato, ripartendo dal #MapeiStadium a cui è legata la prima qualificazione alla #ChampionsLeague al termine della stagione 2018-2019. I dettagli su #zonamistamagazine x.com

Davide Bombardini esalta la Roma e il suo tecnico. Parlando a TuttoMercatoWeb, l’ex centrocampista – con un passato tra Atalanta, Bologna e Roma – ha individuato in Gian Piero Gasperini il vero punto di forza giallorosso. «È proprio Gasperini la forza d facebook