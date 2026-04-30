Atalanta rebus a sinistra col Genoa | Raspadori o Zalewski sulla trequarti

Sabato 2 maggio alle 20,45 si gioca una partita di calcio alla New Balance Arena. L'allenatore dell'Atalanta sta decidendo chi schierare sulla sinistra, tra Raspadori e Zalewski, per la posizione sulla trequarti. Potrebbe confermare l'ex giocatore del Sassuolo con Cdk che sostiene Scamacca, con Zalewski arretrato di posizione. La formazione resta ancora da definire, mentre le scelte tattiche sono al centro dell'attenzione.

CALCIO. Sabato 2 maggio alla New Balance Arena alle 20,45 Palladino potrebbe confermare l’ex Sassuolo con Cdk a sostegno di Scamacca con l’arretramento del polacco. Sperano anche Bellanova e Samardzic. Caccia ai tre punti contro il Genoa con dubbi a sinistra in casa Atalanta. Fuori sino a fine stagione Bernasconi, sabato 2 maggio contro i rossoblù alla New Balance Arena (alle 20,45) Palladino dovrebbe confermare Scamacca al centro dell’attacco, ma deve sciogliere il nodo della fascia sinistra, a cominciare dalla trequarti dove potrebbe essere riproposto Raspadori accanto a De Ketelaere con Zalewski arretrato sulla linea dei laterali. Ma il polacco potrebbe anche giocare da ala, con Zappacosta (altrimenti a destra) alle sue spalle e Bellanova laterale destro.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, rebus a sinistra col Genoa: Raspadori o Zalewski sulla trequarti Notizie correlate Leggi anche: Atalanta, trequarti a pezzi: dopo De Ketelaere si ferma Raspadori. Palladino si affida a Samardzic Leggi anche: Atalanta, Raspadori verso il rientro: possibile convocazione col Bayern Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Atalanta, rebus a sinistra col Genoa: Raspadori o Zalewski sulla trequarti; L'Atalanta cambia pelle per il Genoa: Hien e Ederson titolari, le mosse di Palladino per il riscatto; Atalanta Scamacca favorito su Krstovic in attacco contro il Genoa. Atalanta, rebus a sinistra col Genoa: Raspadori o Zalewski sulla trequarti. Sabato 2 maggio alla New Balance Arena alle 20,45 Palladino potrebbe confermare l’ex Sassuolo con Cdk a sostegno di Scamacca con l’arretramento del polacco. Sperano anche Bellanova e Samardzic. ecodibergamo.it Atalanta - Lazio, Marusic scalpita. Noslin si candida per una magliaRASSEGNA STAMPA - È un vero rebus centravanti per la Lazio questa sera. Come scrive il Corriere dello Sport, Noslin ha lanciato prepotentemente la sua candidatura con ... lalaziosiamonoi.it Nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile, alla New Balance Arena, Marco Carnesecchi e Davide Zappacosta hanno ricevuto il premio "Bravo Papà 2026" Il premio è stato istituito nel 1994 dall’Atalanta Club Valgandino - facebook.com facebook #DeRossi: " #Atalanta Scendiamo in campo per vincere, non dobbiamo svaccare" x.com