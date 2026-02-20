Graduatorie GPS 2026 28 | Ordinanza tabelle titoli Come si compila la domanda LO SPECIALE

Graduatorie GPS 202628: la guida passo passo al testo normativo che per gli anni scolastici 202627 e 202728 guiderà l’assegnazione delle supplenze, della riconferma dell’insegnante di sostegno su richiesta della famiglia, gli interpelli. L'articolo Graduatorie GPS 202628: Ordinanza, tabelle titoli. Come si compila la domanda LO SPECIALE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

