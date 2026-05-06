Aston Villa vs Nottingham Forrest ritorno semifinale Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella semifinale di ritorno di Europa League 20252026, si affrontano Aston Villa e Nottingham Forest in un derby inglese. La squadra ospite ha un margine di vantaggio grazie a una rete segnata nella gara di andata, ma i padroni di casa sono determinati a ribaltare il risultato. La partita è valida per l’accesso alla finalissima e sarà trasmessa in diretta. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio.

Gara valida per la semifinale di ritorno di Europa League 20252026. Il derby inglese, che mette in palio l’accesso alla finalissima, vede gli ospiti leggermente favoriti visto la rete di vantaggio, ma I padroni di casa hanno tutte le carte in regola per ribaltarla. Aston Villa vs Nottingham Forrest si giocherà giovedì 7 maggio 2026 alle ore 21 ASTON VILLA VS NOTTINGHAM FORREST: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I Villans sembrano aver esaurito le energie, ma devono ritrovarle al più presto, anche perché l’occasione di giocare una finale europea è troppa ghiotta. La squadra di Emery ha perso contro il Tottenham nell’ultimo turno di campionato, ma punta tutto sull’esperienza del suo allenatore che ha già vinto il trofeo quattro volte.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Aston Villa vs Nottingham Forrest, ritorno semifinale Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Leggi anche: Nottingham Forrest-Aston Villa: andata semifinale Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Midtiylland-Nottingham Forrest, ritorno ottavi di finale Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nottingham Forest-Aston Villa dove vedere la semifinale di Europa League in tv e streaming; Dove vedere Nottingham Forest-Aston Villa in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Dove vedere Nottingham Forest-Aston Villa e Braga-Friburgo semifinali di Europa League in tv e streaming; Nottingham-Aston Villa pronostico e quote, il parere dell'esperto. Aston Villa-Nottingham Forest, pronostico e quote: i 'Villans' conquisteranno la Finale?L'Aston Villa è chiamato a ribaltare la sconfitta rimediata all'andata contro il Nottingham in Semifinale di Europa League. Riusciranno i 'Villans' a conquistare la Finale? Scopri il pronostico sul ma ... calciomercato.com Aston Villa vs Nottingham Forest LIVE commentary: Kick-off time and team news for Europa League semi-finalAston Villa will look to pull off a memorable comeback when they host Nottingham Forest in their Europa League semi-final second leg this week. The two English clubs meet again on the European ... talksport.com In questo finale di stagione Bournemouth, Brentford e Brighton tifano per se stesse... e per l’Aston Villa 1/5 x.com #Kristensen nel mirino di Milan e Aston Villa: la richiesta dell’#Udinese - facebook.com facebook