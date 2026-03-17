Midtiylland-Nottingham Forrest ritorno ottavi di finale Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Il match tra Midtjylland e Nottingham Forest si svolge come ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 20252026. I danesi arrivano con un vantaggio dopo la partita di andata, mentre gli inglesi devono segnare almeno una rete per proseguire nella competizione. La gara si svolge in Danimarca e le formazioni scelte vengono annunciate poco prima dell’inizio. La partita viene trasmessa in diretta su vari canali sportivi.

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 20252026. I danesi partono dal prezioso vantaggio conquistato all’andata, mentre gli inglesi devono almeno segnare una rete per continuare a sognare l’Europa che conta. Midtiylland-Nottingham Forrest si giocherà giovedì 19 marzo 2026 alle ore 18.45 presso l’Mch Arena MIDTIYLLAND-NOTTINGHAM FORREST: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa si presentano molto carichi, visto la stagione europea da incorniciare e lo stato di bestia nera del Nottingham. Lo stato di forma è di quelli invidiabili: 11 vittorie nelle ultime tredici gare europee. Attenzione al fatto che il discorso qualificazione non è ancora chiuso, visto che una rete subita può mettere tutto in discussione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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