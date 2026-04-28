Nottingham Forrest-Aston Villa | andata semifinale Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Si gioca la semifinale di andata di Europa League 20252026 tra Nottingham Forrest e Aston Villa. La partita si disputa in Inghilterra e rappresenta un passaggio importante verso la finale di Istanbul. Entrambe le squadre si preparano con le probabili formazioni, e l’incontro viene trasmesso in diretta. La sfida tra le due formazioni inglesi apre le porte a un possibile passaggio del turno, senza previsioni certe su chi possa prevalere.

Gara valida per la semifinale di andata di Europa League 20252026. Il derby inglese mette in palio un posto nella finalissima di Istanbul, per cui tutte le differenze si annullano e nulla può essere scontato. Nottingham Forrest-Aston Villa si giocherà giovedì 30 aprile 2026 alle ore 21 presso il City Ground NOTTINGHAM FORREST-ASTON VILLA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa, che hanno chiuso al 13esimo posto con un totale di 14 punti in otto partite, sono reduci da un percorso in costante crescita, dove non sono mancate vittorie importanti. Ma è nella fase ad eliminazione diretta dove la squadra di Pereira ha alzato il livello: netto successo contro il Fenerbache agli ottavi per 3-0, e il passaggio del turno ai quarti a spese del Porto.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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