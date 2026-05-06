Nella semifinale di ritorno di una competizione inglese, la partita tra Aston Villa e Nottingham si gioca al Villa Park. L'Aston Villa, dopo aver perso 0-1 nell'andata, deve vincere per passare il turno. La squadra ospite cerca di difendere il vantaggio conquistato in precedenza, mentre i padroni di casa cercano di ribaltare il risultato e avanzare verso la finalissima. La sfida si preannuncia decisiva per entrambe le formazioni.

Nella semifinale di ritorno al Villa Park, Emery dovrà ribaltare lo 0-1 dell'andata per arrivare all'appuntamento di Istanbul il 20 maggio Comunque vada a finire il derby inglese, ci sarà una squadra della Premier anche in finale di Europa League dopo l'Arsenal che ha raggiunto l'ultimo atto in Champions League. Unai Emery, però, dovrà ribaltare il verdetto dell'andata (0-1). Scopriamo pronostico e quote di Aston Villa-Nottingham in programma giovedì 7 maggio alle ore 21. Unai Emery punta ad un'altra finale di Europa League sulla panchina dell'Aston Villa. Un trofeo a lui molto caro, tanto che lo ha vinto per ben tre volte con il Siviglia e per una volta con il Villarreal.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aston Villa-Nottingham, nel derby inglese c'è in palio la finalissima: il pronostico

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