L’allenatore dell’Aston Villa ha dichiarato che l’uscita dalla UEFAFL non rappresenterebbe un fallimento, anche se la squadra non dovesse vincere l’edizione attuale della competizione. La sua posizione è stata espressa in risposta alle aspettative della squadra e ai risultati ottenuti finora. La stagione prosegue con l’obiettivo di migliorare le performance e cercare di raggiungere i traguardi prefissati.

2026-05-06 19:15:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’allenatore dell’Aston Villa Unai Emery ha respinto l’idea che sarà un fallimento se non vinceranno l’Europa League in questa stagione. Giovedì il Villa affronterà il Nottingham Forest nella gara di ritorno della semifinale, con la squadra di Emery che dovrà ribaltare lo svantaggio di 1-0 dell’andata. Arrivano alla partita dopo tre sconfitte consecutive in tutte le competizioni. Il Villa ha perso 1-0 in casa del Fulham prima dell’andata e ha ricevuto critiche significative poiché una squadra molto cambiata ha prodotto una prestazione deludente nella sconfitta interna per 2-1 contro il Tottenham in pericolo di retrocessione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Aston Villa: Emery afferma che l’uscita dalla UEFAFL non sarebbe “una sconfitta”

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