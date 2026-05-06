Asteroide di Marco D’Agostin illumina il Palladium

Lo spettacolo Asteroide, un intenso assolo di danza e narrazione, è stato rappresentato al Palladium e vede la firma di Marco D’Agostin, che lo ha ideato e interpretato. L’evento ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti, offrendo una performance che combina movimento e racconto personale. Lo spettacolo, già premiato in passato, è stato messo in scena in questa occasione in una cornice che ha valorizzato la sua forza espressiva.

Cosa: Messa in scena dello spettacolo Asteroide, un intenso e pluripremiato assolo di danza e narrazione ideato e interpretato da Marco D’Agostin.. Dove e Quando: Al Teatro Palladium (Piazza Bartolomeo Romano 8, Roma), domenica 10 maggio 2026 alle ore 18:00.. Perché: Per assistere a una performance magnetica, capace di mescolare la fragilità umana ai grandi temi universali, attraverso un linguaggio scenico che unisce ironia, movimento e una profonda poesia visiva.. La scena contemporanea capitolina si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi e prestigiosi dell’intera stagione teatrale. Domenica 10 maggio 2026, il palco del Teatro Palladium farà da cornice ad Asteroide, l’acclamato lavoro del coreografo e performer Marco D’Agostin.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Asteroide di Marco D’Agostin illumina il Palladium Notizie correlate Sci di fondo, Fist Love: al Sociale lo spettacolo di teatro-danza di Marco D’AgostinIn linea con la Stagione 2025/26 Fairplay dedicata allo sport, va in scena al Teatro Sociale di Como, giovedì 9 aprile, alle ore 20. Leggi anche: “In ricordo di Mariantonietta e Marco, luce che illumina i nostri cammini” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Asteroide | Teatro e Danza; Teatro Palladium, Asteroide, la nuova creazione di Marco D’Agostin; Save the Date - S2025/26E25 - Puntata del 01/05/2026 - Video; Difesa planetaria: l’Italia vola verso l’asteroide Apophis. L’Asteroide di Marco D’Agostin sul palco dell’Arena del Sole intreccia danza e teatroBOLOGNA – Veneto di nascita ma ormai bolognese d'adozione, Marco D'Agostin approda all'Arena del Sole con la sua ultima creazione Asteroide. Sipario venerdì 14 novembre alle 20:30 per scoprire sul ... bologna.repubblica.it La nuova danza sbarca al Morlacchi con Asteroide. Omaggio al musical con la poesia di Marco D’AgostinLa stagione del Morlacchi prosegue all’insegna della nuova danza: domani alle 20.45 Marco D’Agostin (nella foto), performer e coreografo tra... La stagione del Morlacchi prosegue all’insegna della ... lanazione.it ASTEROIDE, UN OMAGGIO AL MUSICAL DI MARCO D’AGOSTIN A UDINE | TEATRO CONTATTO Con la consueta ironia, Marco D’Agostin – artista attivo nel campo della danza e della performance, vincitore di tre Premi Ubu – dedica un omaggio al musical, - facebook.com facebook