Il Teatro Sociale di Como ospiterà giovedì 9 aprile uno spettacolo di teatro-danza intitolato

In linea con la Stagione 202526 Fairplay dedicata allo sport, va in scena al Teatro Sociale di Como, giovedì 9 aprile, alle ore 20.30, Fist Love, uno spettacolo di teatro-danza di Marco D’Agostin, in cui racconta il suo primo amore: lo sci di fondo. I lavori di Marco D’Agostin, vincitore del Premio UBU 2018 come Miglior Performer Under 35, si interrogano sul funzionamento della memoria, dando vita a dispositivi coreografici che a partire da archivi personali o collettivi cercano di innescare con il pubblico pratiche di partecipazione e immedesimazione. First Love è un risarcimento messo in busta e indirizzato al primo amore. È la storia di... 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Sci di fondo, Fist Love: al Sociale lo spettacolo di teatro-danza di Marco D’Agostin

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