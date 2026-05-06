Il consigliere di un partito di opposizione ha commentato l’attuale situazione di un’associazione locale, ritenendo che si tratti di un’idea positiva ma che necessiti di una ristrutturazione. La sua analisi si riferisce a come le nomine siano state gestite finora e suggerisce che un miglioramento nell’organizzazione potrebbe favorire l’efficacia dell’associazione. La questione è stata sollevata nel corso di un incontro pubblico tenutosi questa settimana.

Arezzo, 6 maggio 2026 – Associazionismo e nomine, Cruciani (Azione): “ Arezzo Comunità, buona intuizione ma va riorganizzata. Basta vecchie logiche nelle nomine delle partecipate” Il capolista di Azione, c andidato a sostegno di Marco Donati Sindaco, analizza i numeri e le criticità dell'ente: "Con un bilancio di 200mila euro e un solo dipendente all'attivo, la Fondazione fatica a dialogare con il territorio come dovrebbe. Serve un cambio di passo radicale." Il mondo dell'associazionismo aretino ha bisogno di un'amministrazione proattiva, capace di farsi facilitatrice e non semplice erogatrice distante. A lanciare l'appello è Alberto Cruciani, 32 anni, architetto specializzato in progettazione BIM e capolista di Azione al Consiglio Comunale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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