Consumi in aumento dello 0,8% nel 2026 | Ma buona parte va in spese obbligate

Nel 2026 i consumi sono cresciuti dello 0,8 per cento, secondo i dati disponibili. Tuttavia, la maggior parte di questa spesa riguarda esigenze obbligate come bollette e spese sanitarie, che continuano a influenzare il modo in cui le persone gestiscono il proprio budget. La tendenza mostra un aumento, ma le spese essenziali rimangono una voce dominante nei bilanci familiari.

"Il recupero dei consumi prosegue, ma le spese obbligate continuano a condizionare i bilanci familiari" e "lasciano in stallo le vendite", avverte Confesercenti (nella foto il presidente Nico Gronchi) presentando le previsioni sui consumi 2026 di Confesercenti-Cer: "Nel corso del 2026 la spesa delle famiglie residenti in Italia dovrebbe aumentare dello 0,8%, pari a circa 9,1 miliardi in più sul 2025, anche se buona parte dell’aumento di budget viene assorbito dalle voci di costo irrinunciabili, dagli alimentari alle spese per l’abitazione e l’energia". È "un freno alle spese discrezionali e al recupero del commercio", per il quale si prevedono volumi di vendita sostanzialmente invariati (+0,2%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Pil: la Toscana cresce, ma resta a metà classifica. Nel 2026 aumento dello 0,62 per centoFirenze, 7 gennaio 2026 – La Toscana crescerà anche nel 2026, ma senza particolari accelerazioni.

