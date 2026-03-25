Nella notte tra il 24 e il 25 marzo, un distributore di carburanti situato sulla ex-Statale 412 'della Val Tidone' nel territorio di Landriano è stato preso di mira da ladri. I malviventi hanno forzato un buco nel muro della stazione di servizio, entrando all’interno e portando via la cassaforte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

Landriano (Pavia), 25 marzo 2026 - Furto nella notte al distributore di carburanti Vega, sulla ex-Statale 412 'della Val Tidone', nel territorio di Landriano. Non sono state prese di mira le colonnine del self-service, ma è stato fatto un buco nel muro dell'edificio con gli uffici, dove è stata trovata e sradicata dal pavimento la cassaforte, portata via ancora chiusa con tutto il suo contenuto, per un bottino quantificato in circa 5mila euro in contanti. Il colpo. I ladri sono entrati in azione alle 4.30 di oggi, mercoledì 25 marzo, orario in cui è scattato l'allarme dell'antifurto. Tutto è stato ripreso dall'impianto di videosorveglianza,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Landriano, buco nel muro della stazione di servizio sulla 412: ladri si portano via la cassaforte

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