Assalto al Postamat di Valcanneto sportello temporaneo a San Nicola

Nella notte tra il 5 e il 6 maggio, un tentativo di furto ha coinvolto un Postamat situato a Valcanneto, frazione del comune di Cerveteri. L’incidente ha causato danni all’area e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. In seguito all’evento, è stato allestito uno sportello temporaneo a San Nicola per garantire il servizio agli utenti della zona. Le autorità stanno indagando sulle modalità dell’episodio.

La postazione, abilitata a tutti servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, sarà disponibile secondo il consueto orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Poste Italiane valuterà comunque eventuali ulteriori soluzioni praticabili e sostenibili al fine di garantire al meglio i servizi durante l’indisponibilità dell’ufficio postale di largo Arrigo Boito.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Notte di paura a Valcanneto: assalto col gas, fatto esplodere il PostamatCerveteri, 6 maggio 2026 – Un boato nel cuore della notte ha squarciato il silenzio di Valcanneto, tranquilla frazione del comune di Cerveteri. Assalto al postamat con l’esplosivo, arrivano gli artificieriMonteroni d' Arbia (Siena), 28 marzo 2026 – Fallito la scorsa notte un assalto all'ufficio postale di Monteroni d’Arbia dove ignoti hanno tentato di... Tutti gli aggiornamenti Esplosione al Postamat di Valcanneto, la sindaca Gubetti: Disagio gravoso, chiesto incontro alle PosteDesidero innanzitutto esprimere la mia vicinanza ai cittadini di Valcanneto e, in particolar modo, ai residenti delle aree limitrofe all’Ufficio Postale — ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri, Elena ... terzobinario.it Assalto al Postamat di Valcanneto, sportello temporaneo a San NicolaCerveteri, 6 maggio 2026 – Poste Italiane comunica che l’attacco criminoso avvenuto la notte tra il 5 e il 6 maggio sull’ATM Postamat di Valcanneto di Cerveteri, oltre a danneggiare irreparabilmente ... ilfaroonline.it