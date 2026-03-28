Assalto al postamat con l’esplosivo arrivano gli artificieri

Nella notte tra il 27 e il 28 marzo, un tentativo di furto presso l’ufficio postale di Monteroni d’Arbia si è concluso con il fallimento. Gli autori hanno cercato di asportare l’incasso dello sportello bancomat usando dell’esplosivo, ma il colpo non è andato a buon fine. Sul posto sono intervenuti gli artificieri per le verifiche del caso. La dinamica dei fatti è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine.

Monteroni d' Arbia (Siena), 28 marzo 2026 – Fallito la scorsa notte un assalto all'ufficio postale di Monteroni d’Arbia dove ignoti hanno tentato di sottrarre l'incasso dello sportello bancomat utilizzando dell’esplosivo. Si è subito attivato il sistema di allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno messo in fuga i malviventi. La zona è stata messa in sicurezza e bonificata dagli Artificieri dell'Arma inviati da Firenze. Indagini in corso per risalire ai banditi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assalto al postamat con l’esplosivo, arrivano gli artificieri Articoli correlati Assalto al Postamat con la Giulietta rubata a San Salvo: arrestato un 31enneIl colpo risale alla nella notte del 7 luglio 2025 quando, secondo quanto ricostruito dai militari della compagnia di Termoli, quattro persone con il... Scoperto materiale esplosivo in una casa: scatta l'evacuazione, si attendono gli artificieriMomenti di tensione, questa sera, a Santa Maria di Castellabate, dove i carabinieri hanno scoperto del materiale esplosivo nascosto all'interno di... Tutti gli aggiornamenti su Assalto al postamat con l'esplosivo... Temi più discussi: Mamoiada, sventato assalto al postamat: l’allarme lanciato dalla security room di Genova; Terrore in paese, banda assalta il postamat: malviventi in fuga; Assalto al Postamat di Mamoiada, malviventi in fuga grazie ai sistemi di sicurezza; Fallisce assalto al postamat di Mamoiada: ladri in fuga a mani vuote cospargono di chiodi la via d'accesso. Ordona, nuovo assalto al postamat: esplosione nella notte ma la cassaforte è vuotaAncora un assalto a bancomat nel Foggiano. Questa volta nel mirino è finito l’ufficio postale di Ordona, piccolo Comune di circa 3 mila abitanti. Intorno alle 4 del mattino, tre persone con il volto ... blitzquotidiano.it Ennesimo assalto a postamat, banditi via con cassaforte vuotaUn nuovo assalto è stato compiuto nel Foggiano ad uno sportello bancomat. Nella notte, intorno alle 4.00, almeno tre persone con i volti coperti hanno fatto esplodere il Postamat dell'ufficio postale ... rainews.it Tentato assalto all’Unicredit nelle prime ore del mattino a Santa Maria Capua Vetere. Una banda di malviventi ha preso di mira la filiale di viale Consiglio d’Europa, utilizzando un escavatore per sfondare una parete laterale dell’edificio. Il mezzo, posizionato n - facebook.com facebook Assalto al bancomat a Cupello, malviventi in fuga x.com