Centro per l' Autismo di Valle ci siamo quasi | Pronti ad accogliere i bambini ma niente nastri con porte vuote

Il Centro per l'Autismo di Valle si trova vicino alla conclusione del procedimento di autorizzazione. La struttura è pronta ad accogliere i bambini, anche se ancora non sono stati fissati gli ultimi dettagli ufficiali. La data di apertura non è stata comunicata, ma si avvicina il momento in cui entrerà in funzione. La fase finale dell'iter amministrativo sta per essere completata.