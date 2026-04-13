Centro per l' Autismo di Valle ci siamo quasi | Pronti ad accogliere i bambini ma niente nastri con porte vuote
Il Centro per l'Autismo di Valle si trova vicino alla conclusione del procedimento di autorizzazione. La struttura è pronta ad accogliere i bambini, anche se ancora non sono stati fissati gli ultimi dettagli ufficiali. La data di apertura non è stata comunicata, ma si avvicina il momento in cui entrerà in funzione. La fase finale dell'iter amministrativo sta per essere completata.
Avellino, 13 aprile 2026 - Il Centro per l'Autismo di Valle è alle battute finali del suo iter autorizzativo. Lo ha confermato la direttrice sanitaria dell'ASL di Avellino, dottoressa Maria Concetta Conte, a margine della presentazione dei nuovi servizi digitali dell'azienda sanitaria.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Centro per l'autismo di Valle ad Avellino: verso l’apertura, tra trasparenza e nuove prospettive di curaAvellino, 11 marzo 2026 – A margine della conferenza stampa sulla Settimana Mondiale del Glaucoma, il direttore generale dell'Asl Avellino, Maria...
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