aspetta un attimo

Fingiamo che l’orrore di Gaza non esista per continuare a vivere. Ma chi commette genocidi questa indifferenza la sfrutta Project Freedom, che cos’è l’operazione militare Usa e perché Trump l’ha sospesa. Balzo dei futures azionari L’Amazzonia è sotto assedio: “C’è una governance criminale”. La filiera arriva anche in Europa Niente più indagini se hai un amico in Parlamento: i pm devono avere l’ok delle Camere per leggere i messaggi con deputati e senatori Per la prima volta a Milano i pm chiedono il via libera prima di estrarre dal cellulare conversazioni con nove parlamentari Delitto di Garlasco – Il silenzio strategico di Sempio e le...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Rivoluzione No grazie, ma il futuro non aspetta #Gasperini e #Massara lavorano, ma senza programmazione comune. #D'Amico il nome in pole, dall’ #Atalanta può tornare anche #DelVescovo @ValdarchiSimone #ASRoma x.com

Amore e guerra all'ennesima potenza: un piccolo assaggio di quello che ci aspetta tra pochi giorni - facebook.com facebook