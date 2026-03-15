e risolvono il look in un attimo

I jeans wide-leg, disponibili sia a vita alta che bassa, continuano a essere protagonisti nel mondo della moda, offrendo un’alternativa comoda e di tendenza. Questo modello di pantaloni si distingue per la sua versatilità, capace di adattarsi a diversi stili e occasioni. Da tempo sono presenti nelle collezioni di molti marchi e restano tra i capi più apprezzati tra chi cerca praticità senza rinunciare al look.

T anto comodi quanto cool. I jeans wide-leg, a vita alta o bassa, dominano le tendenze denim ormai da diverso tempo. Diventati famosi per la caratteristica gamba ampia, anche quest’anno continuano la loro inarrestabile scalata verso il successo. dell’outfit. L’unico accorgimento da seguire? Indossarli con il top giusto. Come abbinare i jeans di sera: 5 look chic che trasformano il denim X Leggi anche › Dopo il tramonto. I segreti di stile per sfoggiare i jeans (anche) di sera Dal blazer avvitato fino alla polo bon ton, le opzioni più cool di stagione puntano a esaltarne la silhouette morbida. Tra layering inaspettati e trucchi di styling strategici, ecco quali sono gli abbinamenti migliori da provare nella Primavera Estate 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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