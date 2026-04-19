Un'azienda conosciuta per le sue sneaker ha annunciato un cambio di direzione, passando dalla produzione di calzature all'esplorazione dell'intelligenza artificiale. La decisione riguarda una trasformazione significativa, che coinvolge una società già nota nel settore delle calzature sostenibili. L'annuncio ha suscitato attenzione, anche perché rappresenta un passo verso un ambito completamente diverso rispetto alle attività tradizionali dell'impresa.

Fino a un mese fa Allbirds era una società californiana famosa per le sneaker fatte di lana, che negli anni Dieci del Duemila andavano molto di moda, soprattutto nella Silicon Valley. A un certo punto era stata valutata oltre 4 miliardi di dollari, ma dopo una grave crisi il 30 marzo era stata acquistata dal gruppo American Exchange Group, per 39 milioni di dollari, meno dell’1 per cento del suo valore nel 2021. In poche ore il valore delle azioni della società è aumentato di oltre il 550 per cento. La notizia è circolata molto ed è stata commentata con curiosità e interesse, per il successo quantomeno iniziale dell’operazione, ma anche con sarcasmo e diffidenza, per il fatto che ultimamente l’intelligenza artificiale sembra essere dappertutto, persino in settori apparentemente distantissimi come quello calzaturiero.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Dalle sneaker all’intelligenza artificiale è un attimo

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