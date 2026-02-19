Asl in lutto per Manuela Simonini | Doti professionali e umane Era in pensione da pochi anni

L’Asl piange la morte di Manuela Simonini, avvenuta a causa di complicazioni legate a un grave problema di salute. Simonini, che era in pensione da poco, aveva lavorato come coordinatrice infermieristica all’Oncologia di Massa Carrara, dove si era distinta per competenza e dedizione. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra colleghi e pazienti, che ricordano con affetto il suo impegno quotidiano. La notizia ha suscitato dolore nella comunità sanitaria locale, che si prepara a renderle omaggio.

Lutto nel mondo sanitario apuano per la scomparsa di Manuela Simonini, da pochi anni in pensione, nell'ultimo periodo coordinatrice infermieristica dell' Oncologia di Massa Carrara. L' Asl Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio in una nota. "Manuela – afferma l'Asl – è ricordata da tutte e da tutti non solo per la sua professionalità, ma anche per la sua disponibilità e umanità. La sua sensibilità traspariva dalla dolcezza del suo sorriso, dalla sua voce e dalla delicatezza con sui si rivolgeva ai pazienti e ai colleghi". Cordoglio e sgomento anche dall'intero staff dell'Oncologia di Massa Carrara, rimasto molto colpito dalla scomparsa di Manuela.