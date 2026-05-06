La procura di Milano sta conducendo un’indagine su alcune minacce rivolte a un’attivista legata a un’organizzazione di estrema sinistra. Le minacce sarebbero state inviate tramite messaggi e telefonate. La seconda notizia riguarda un incidente avvenuto in una zona centrale della città, dove un veicolo ha investito un pedone, senza che siano ancora note le cause dell’accaduto.

Le notizie sono due. La prima è che la procura di Milano sta indagando su alcune minacce rivolte contro la procuratrice generale di Torino, Lucia Musti, le quali minacce il Giornale segnalò per primo il 9 febbraio scorso; queste minacce sono state fatte online dal N-Pci (Nuovo Partito comunista italiano) che è un comitato auto-dichiaratosi clandestino e legato ai Carc, Comitati di appoggio alla Resistenza per il Comunismo. La seconda notizia è stata scoperta dal quotidiano Torino cronacaQui (articolo di Sara Sommessa) e, nel presente articolo, viene approfondita dal Giornale: a sostenere parte degli esponenti di Askatasuna è una cooperativa sociale, questo ha scritto il quotidiano torinese, che si chiama La Testarda che ha sede nello stesso corso Regina Margherita (al 175) in cui ha sede l'ex centro sociale (al 47).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Askatasuna? Mantenuta dallo Stato

Askatasuna, corteo contro lo sgombero a Torino

Notizie correlate

Askatasuna, cento giorni dallo sgombero: "Mille euro all'ora per vigilare il vuoto", quanto ci costa l'immobile presenteTre mesi di presidio e almeno 2,4 milioni di euro solo per il personale, ma con gli extra "si arriva a quasi 3 milioni.

Leggi anche: È morto Bruno Contrada, un servitore dello stato tradito dallo stato

Contenuti utili per approfondire

Vanchiglia ed ex Askatasuna, il tempo stringe. Il Comitato dei residenti: Continueremo a chiedere di smilitarizzare il quartiereDa Forza Italia l'appello a Piantedosi: In mancanza di una risposta dal Comune, si proceda al sequestro dell’immobile ... torinotoday.it

Askatasuna, scontri Primo Maggio: identificati 10 antagonisti | Il caso dei militanti assunti da una coopAskatasuna, Farwest si occupa del centro sociale e degli scontri a Torino del Primo Maggio: 10 identificati. Il caso dei militanti assunti in una coop ... ilsussidiario.net