Cavalli e asini come cani e gatti | arriva la legge per salvare i cavalli

Una proposta di legge nasce da un caso di maltrattamenti a cavalli e asini, spinta dalla richiesta di proteggere gli animali da abusi e abbandoni. Un residente di Calolziocorte, attivo nel settore e con anni di esperienza alle spalle, promuove nuove norme per tutelare gli animali equini. La legge mira a prevenire maltrattamenti e a migliorare le condizioni di vita dei cavalli e degli asini. La discussione pubblica si concentra sui metodi di applicazione e sulle sanzioni previste.

Michela Vittoria Brambilla, deputata calolziese, presenta alla Camera il suo disegno di legge per riconoscere gli equidi come animali d'affezione. Stop a macellazione, botticelle e utilizzo nelle feste storiche. Sanzioni fino a 50mila euro e carcere per i trasgressori Nata a Lecco, residente a Calolziocorte, quattro legislature alle spalle e una battaglia in più nel mirino. Michela Vittoria Brambilla, deputata di centrodestra, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente (Leidaa) e storico punto di riferimento del mondo animalista italiano, ha presentato alla Camera dei Deputati - martedì 24 febbraio - la sua proposta di legge A. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

“Basta macellare cavalli e asini, vanno riconosciuti come animali d’affezione”: la proposta di legge di Evi (Pd)Una proposta di legge presentata da Evi (Pd) mira a riconoscere cavalli e asini come animali d’affetto, vietando la loro macellazione in Italia.

