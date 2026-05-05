Incendio Monte Faeta guardie zoofile al lavoro per salvare la fauna | asini e cavalli strappati alle fiamme

Dall’inizio dell’incendio sul Monte Faeta, che interessa le aree tra Pisa e Lucca, le guardie zoofile del Nogra e gli operatori del Nucleo soccorso animali sono intervenuti nella frazione di San Giuliano Terme alle 15:30 del 30 aprile, portando due mezzi di soccorso. Durante le operazioni, hanno lavorato per mettere in salvo diversi animali, tra cui asini e cavalli, che si trovavano nelle zone colpite dalle fiamme.

Dall'inizio dell'emergenza incendio ad Asciano, che ha coinvolto il Monte Faeta sul versante pisano e lucchese, le guardie zoofile del Nogra e gli operatori del Nucleo soccorso animali sono giunti nella frazione di San Giuliano Terme alle 15:30 del 30 aprile con due mezzi di soccorso.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Incendio Monte Faeta, guardie zoofile al lavoro per salvare gli animaliOltre che per le persone, che sono comunque tutte in sicurezza o nei luoghi di accoglienza o da parenti, la preoccupazione è anche per gli animali... Cavalli e asini come cani e gatti: arriva la legge per salvare i cavalliMichela Vittoria Brambilla, deputata calolziese, presenta alla Camera il suo disegno di legge per riconoscere gli equidi come animali d'affezione. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incendio Monte Faeta, guardie zoofile al lavoro per salvare gli animali; Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone; Incendio sul monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone. VIDEO; Brucia il Monte Faeta. Evacuate 3500 persone per l'incendio. Incendio Monte Faeta tra Lucca e Pisa: circa 800 gli ettari bruciatiProsegue l'emergenza per l'incendio divampato sul monte Faeta, in provincia di Lucca che da ieri pomeriggio ha raggiunto il versante pisano. Nella notte ... gonews.it Bruciavano rami di ulivo, poi l’inferno di fuoco: cosa ha causato l’incendio sul monte FaetaLe cause e le indagini sul devastante incendio. Oltre 700 ettari in fumo, 3.500 persone evacuate. La Regione ricorda: vietato bruciare residui vegetali se c’è vento ... lanazione.it Cronaca - Toscana: incendio Monte Faeta fra le province di Lucca e Pisa, dichiarato lo Stato di Emergenza Regionale. - facebook.com facebook Incendio sul Monte Faeta, evacuazioni per più di tremila persone. In fiamme 800 ettari di bosco x.com