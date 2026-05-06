Ascolti tv Montalbano vince per i telespettatori ma il Gf Vip per lo share

Il 5 maggio gli ascolti televisivi hanno mostrato due tendenze diverse: la serie Montalbano ha registrato il maggior numero di spettatori, mentre il Grande Fratello Vip ha avuto la quota più alta di share. Questi dati indicano che, in termini di audience complessiva, la fiction ha attirato più persone, mentre il reality ha ottenuto la maggiore proporzione di spettatori rispetto al totale televisivo in onda.

I dati degli ascolti tv del 5 maggio assegnano la vittoria a Montalbano per il numero di spettatori, mentre al Gf Vip per lo share. Infatti il reality ha superato il 18% Gliascolti tvdel 5 maggio assegnano la vittoria aMontalbanodal punto di vista dei telespettatori mentre, a livello di share, la vittoria è delGf Vip.MentreBelve Crimesi ferma al 7,2%. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, Montalbano vince per i telespettatori ma il Gf Vip per lo share Notizie correlate Ascolti tv, vince Montalbano e il Gf Vip (quasi) pareggiaI dati del 14 aprile assegnano agli ascolti tv la vittoria a Montalbano, bene il Gf Vip, DiMartedì, invece, supera Belve a sorpresa Gliascolti tvdel... Ascolti tv, vince Montalbano, bene il Gf Vip ed anche BelveI dati degli ascolti tv del 7 aprile assegnano la vittoria a Montalbano, sebbene in replica, bene il Gf Vip ed anche Belve Gliascolti tvdel 7 aprile... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ascolti tv martedì 28 aprile, Montalbano contro Grande Fratello: chi ha vinto prime time; Ascolti TV 28 aprile: vince Il Commissario Montalbano (17.4%), Belve (10.2%) e Grande Fratello Vip (15.5%); Ascolti tv del 28 aprile, il Grande Fratello fa flop: Ilary Blasi battuta da Montalbano; Ascolti tv martedì 28 aprile, la replica di ‘Montalbano’ vince prima serata. Ascolti tv 5 maggio: vince Il Commissario Montalbano (17.5%), Belve Crime (7.4%) e il Grande Fratello (18.5%)Gli ascolti TV di martedì 5 maggio. In prima serata su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano, su Rai2 l'appuntamento con Belve Crime, mentre su ... fanpage.it Flop Belve Crime, vince facile Rai 1: gli ascolti del martedìGli ascolti del 5 maggio 2026: la vittoria va a Rai 1 con la replica di Montalbano, crolla Belve Crime ... ultimenotizieflash.com Complimenti a @RaiUno @voltabuonarai @caterinabalivo @domenicomarock @RosannaCacio @antomezzancella per gli Ascolti con 1.517.000 13,81%- 1.549.000 16,96% #LaVoltaBuona #LVB Foto UFFICIO STAMPA RAI x.com Il Commissario Montalbano è sempre insuperabile negli ascolti tv. Anche ieri sera ha vinto la serata raggiungendo ancora 3 milioni di telespettatori e il 17.5% di share. Non può essere scontato un risultato del genere. La fiction con Luca Zingaretti resiste al c - facebook.com facebook