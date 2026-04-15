Ascolti tv vince Montalbano e il Gf Vip quasi pareggia

Nella serata del 14 aprile, i dati sugli ascolti televisivi mostrano come la fiction Montalbano abbia ottenuto il maggiore numero di spettatori, superando le altre trasmissioni in programmazione. Il Grande Fratello Vip si è piazzato in seconda posizione, avvicinandosi ai risultati della fiction. DiMartedì ha registrato un ascolto superiore a Belve, che aveva ottenuto risultati inferiori rispetto alle aspettative. La serata si è conclusa con questi dati di audience, senza variazioni significative tra i programmi principali.

I dati del 14 aprile assegnano agli ascolti tv la vittoria a Montalbano, bene il Gf Vip, DiMartedì, invece, supera Belve a sorpresa Gliascolti tvdel 14 aprile mostrano dei dati particolari.Montalbanononostante in replica continua ad avere la meglio su ogni competitor, mentre ilGf Vipsi mantiene stabile sul 15.1%. Floris batteBelve. Veronica Gentili pronta a lasciare le Iene e l’Isola? Al suo posto Belen Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, vince Montalbano e il Gf Vip (quasi) pareggia Notizie correlate Ascolti tv, vince Montalbano, bene il Gf Vip ed anche BelveI dati degli ascolti tv del 7 aprile assegnano la vittoria a Montalbano, sebbene in replica, bene il Gf Vip ed anche Belve Gliascolti tvdel 7 aprile... Ascolti tv ieri martedì 7 aprile chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Belve, Gf Vip, DiMartedì, Le IeneLa Rai non centra il tris nella giornata di martedì 7 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ascolti tv ieri sera 7 aprile, chi ha vinto tra 'Grande Fratello Vip' e 'Montalbano'; Ascolti tv, Montalbano in replica vince la serata. Floris batte il debutto di Belve; Ascolti TV martedì 7 aprile: Il commissario Montalbano vince (16%), Belve (8,8%) e il Grande Fratello (16,5%); Ascolti tv del 7 aprile, Francesca Fagnani è pronta a graffiare Ilary Blasi. Ma Montalbano vince. Ascolti TV martedì 14 aprile 2026, vince Montalbano (15.9%), calano GfVIp (15.1%) e Belve (8.6%)Gli ascolti tv di martedì 14 aprile. Vince ancora Il commissario Montalbano su Rai1, che realizza 2.811.000 spettatori pari al 15.9% di share. Calano Grande Fratello Vip, 1.809.000 spettatori con il 1 ... fanpage.it Boom ascolti Floris flop GF VIP: Montalbano vince con una replica del 2002Il Grande Fratello VIP al martedì sera fa ascolti mediocri: vince Montalbano ma il vero boom lo fa Floris su La7 ... ultimenotizieflash.com Grande Fratello VIP, Montalbano e BELVE Chi ha vinto la gara di ascolti ieri sera. Cosa hanno scelto gli italiani - facebook.com facebook Ascolti 32esima giornata di Serie A, sfiorati i 5,6 mln: un milione e mezzo gli spettatori di #ComoInter x.com