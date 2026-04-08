Ascolti TV martedì 7 aprile | Il commissario Montalbano Grande Fratello e Belve i dati in aggiornamento
Martedì 7 aprile 2026, gli ascolti televisivi hanno registrato diverse programmazioni: su Rai1 è andata in onda una replica di
Gli ascolti tv di martedì 7 aprile 2026. Su Rai1 in onda la replica de Il Commissario Montalbano, il ritorno di Belve su Rai2 e l'appuntamento con il Grande Fratello su Canale 5: tutti i dati Auditel. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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