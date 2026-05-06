Martedì 5 maggio 2026 le reti televisive hanno proposto una serata con diverse opzioni di intrattenimento. In particolare, nel segmento dell'access prime time, il quiz televisivo “La Ruota della Fortuna” ha ottenuto un ascolto superiore rispetto a “Affari Tuoi”. La programmazione ha visto anche altri show e film che hanno movimentato la serata, offrendo agli spettatori una varietà di scelte tra cui optare.

La serata di martedì 5 maggio 2026 ha offerto una programmazione ricca e variegata su tutte le reti generaliste, con sfide interessanti sia in prima serata che nella fascia dell’access prime time. Mentre i dati Auditel completi della prima serata sono attesi per la mattinata di oggi, quelli dell’access prime time sono già disponibili e raccontano una storia inaspettata. A sorpresa, è La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti su Canale 5 a vincere la sfida dell’access prime time, raccogliendo 5.149.000 spettatori pari al 25% di share, superando Affari Tuoi di Stefano De Martino su Rai 1, che si è fermato a 4.701.000 spettatori con il 22,7%.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Ascolti TV martedì 5 maggio 2026: La Ruota della Fortuna batte Affari Tuoi nell’access prime time

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