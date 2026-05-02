Ascolti tv 1 maggio 2026 | Someone like you Il Diavolo veste Prada Concerto Primo Maggio Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Venerdì 1 maggio 2026, gli ascolti televisivi hanno mostrato una competizione tra Rai1 e Canale 5. Su Rai1 è andato in onda il film “Someone like you”, mentre su Canale 5 è stato trasmesso “Il Diavolo veste Prada”. La giornata ha visto anche appuntamenti come il Concerto del Primo Maggio, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno rilevato le performance delle varie trasmissioni nel prime time.