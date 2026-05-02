Ascolti tv 1 maggio 2026 | Someone like you Il Diavolo veste Prada Concerto Primo Maggio Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Venerdì 1 maggio 2026, gli ascolti televisivi hanno mostrato una competizione tra Rai1 e Canale 5. Su Rai1 è andato in onda il film “Someone like you”, mentre su Canale 5 è stato trasmesso “Il Diavolo veste Prada”. La giornata ha visto anche appuntamenti come il Concerto del Primo Maggio, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno rilevato le performance delle varie trasmissioni nel prime time.
Ascolti tv venerdì 1 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Someone like you ” contro “ Il Diavolo veste Prada “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 1 maggio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Someone like you vs Il Diavolo veste Prada. Auditel ieri sera, 24 aprile 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Someone like you” contro “Il Diavolo veste Prada”. Chi ha vinto? Rai1: Someone like you, il film sentimentale basato sul bestseller di Karen Kingsbury, diretto da Tyler Russell ha emozionato 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it
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