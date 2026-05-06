Ascolti tv 5 maggio | chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano Belve Crime e il Grande Fratello

Da fanpage.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 5 maggio, gli ascolti televisivi hanno visto diverse proposte in prima serata. Su Rai1 è andata in onda una replica de Il Commissario Montalbano, mentre su Rai2 è stato trasmesso Belve Crime. Su Canale 5, invece, è stata proposta una nuova puntata del Grande Fratello Vip. I dati di ascolto ufficiali sono ancora in fase di elaborazione.

Gli ascolti TV di martedì 5 maggio. In prima serata su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano, su Rai2 l'appuntamento con Belve Crime, mentre su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip.🔗 Leggi su Fanpage.it

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