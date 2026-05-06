Ascolti tv 5 maggio | chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano Belve Crime e il Grande Fratello

Martedì 5 maggio, gli ascolti televisivi hanno visto diverse proposte in prima serata. Su Rai1 è andata in onda una replica de Il Commissario Montalbano, mentre su Rai2 è stato trasmesso Belve Crime. Su Canale 5, invece, è stata proposta una nuova puntata del Grande Fratello Vip. I dati di ascolto ufficiali sono ancora in fase di elaborazione.

Gli ascolti TV di martedì 5 maggio. In prima serata su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano, su Rai2 l'appuntamento con Belve Crime, mentre su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Ascolti TV 28 aprile: chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Belve e Grande Fratello Vip Ascolti tv ieri martedì 28 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e BelveLa Rai centra il tris nella giornata di martedì 28 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ascolti tv ieri martedì 28 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e Belve; Montalbano: 287 volte in onda e non sentirle. Tutti i record e le curiosità; Ascolti Tv ieri (28 aprile): Montalbano travolge il Grande Fratello VIP, Belve chiude con un record; Stasera in TV, programmi e film di martedì 5 maggio in prima serata. Ascolti tv 5 maggio: chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Belve Crime e il Grande FratelloGli ascolti TV di martedì 5 maggio. In prima serata su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano, su Rai2 l'appuntamento con Belve Crime, mentre su ... fanpage.it Ascolti tv martedì 5 maggio: Montalbano, Belve, Grande Fratello VipAscolti tv 5 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Riparte Percorsi d’Inchiostro, sulle tracce del Commissario Montalbano. Quattro date speciali che gli appassionati di Andrea Camilleri non possono mancare. Anche per le scuole. Esploreremo i luoghi della letteratura Camilleriana. Vi aspettiamo! - facebook.com facebook