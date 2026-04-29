La serata televisiva di mercoledì ha visto ancora una sfida tra due programmi molto seguiti: su Rai 1 è andata in onda una replica de Il Commissario Montalbano, mentre su Canale 5 è andato in onda il reality Grande Fratello condotto da Ilary Blasi. I dati di ascolto hanno mostrato che il pubblico ha scelto in modo diverso tra i due programmi, confermando la forte presenza di entrambe le produzioni nella serata.

La prima serata televisiva del mercoledì ha visto di nuovo lo scontro tra Il Commissario Montalbano in replica su Rai 1 e Ilary Blasi con il Grande Fratello su Canale 5. Ilary Blasi non è ancora riuscita a conquistare il vertice degli ascolti tv, nemmeno quando Rai 1 passa le repliche. Ma Montalbano non è una fiction come le altre e Luca Zingaretti sa come conquistare i telespettatori. Su Rai 2 Francesca Fagnani è tornata con Belve e tra gli ospiti di puntata c’è stato Sal Da Vinci che ormai è l’uomo più invitato del piccolo schermo. Rai 3 ha mandato in onda Farwest, mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca. Su Italia 1 abbiamo ritrovato Le Iene presentano – Inside.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 28 aprile, Il Commissario Montalbano non ha paura di Ilary Blasi

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