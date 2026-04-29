Ascolti TV 28 aprile | chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano Belve e Grande Fratello Vip

Martedì 28 aprile sono stati resi noti i dati di ascolto per le trasmissioni televisive andate in onda. La sfida tra Il Commissario Montalbano su Rai1, Belve su Rai2 e il Grande Fratello Vip su Canale 5 ha coinvolto diverse reti, con risultati che evidenziano le preferenze degli spettatori in quella serata. I numeri ufficiali sono stati diffusi dall'azienda di rilevazioni Auditel, consentendo un confronto tra i programmi più seguiti.

Gli ascolti Tv di martedì 28 aprile. Chi ha vinto la sfida tra Il Commissario Montalbano su Rai1, Belve su Rai2 e il Grande Fratello Vip su Canale 5: tutti i dati Auditel.🔗 Leggi su Fanpage.it

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